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Дома с гаражом в Opcina Dobrinj, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Silo, Хорватия
Дом 3 спальни
Silo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Среди предложений недвижимости Stan Grad Immobilien в продвинутом регионе Кварнер, романтиче…
$1,45 млн
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Агентство
STAN GRAD
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Параметры недвижимости в Opcina Dobrinj, Хорватия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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