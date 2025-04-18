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Виллы с бассейном в Opcina Brtonigla, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Brtonigla, Хорватия
Вилла
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Do you dream of Tuscany, a villa with a swimming pool in nature, and yet close to the sea an…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Brtonigla, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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