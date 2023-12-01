ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Opcina Bilice
Жильё в Opcina Bilice, Хорватия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 комнат
Трогир, Хорватия
6
4
191 м²
Трогир, строящаяся вилла площадью 191,3 м2, состоит из цокольного и второго этажей, а также …
€898,528
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
6
5
3
Продается недавно построенная современная вилла, расположенная всего в нескольких минутах ез…
€2,44 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Rabac, Хорватия
10
10
450 м²
ISTRIA, RABAC - Spacious house with swimming pool On the southeast coast of Istria, where g…
€707,554
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 5 комнат с лифтом, с Ownership document
Загреб, Хорватия
5
199 м²
5/8
I23280
€926,830
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Stara Novalja, Хорватия
7
5
320 м²
1
PAG ISLAND, NOVALJA, excellent detached house with five apartments and a beautiful garden W…
€571,859
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 2 комнаты
Kozino, Хорватия
2
1
72 м²
www.biliskov.com ID: 13389Задар, КожиноДвухкомнатная квартира площадью НКП 71,54м2 на перво…
€272,587
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с bus
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4
1
94 м²
1/2
I26851 Popovečka
€208,648
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Sisan, Хорватия
4
2
148 м²
1
STONE HOUSE for sale with swimming pool, garage and large garden - 3 km FROM THE SEA! This…
€385,998
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 3 комнаты
Rudina, Хорватия
3
3
177 м²
Хвар, Стари Град, таунхаус ок. 177 м2, на трех этажах (цокольный, первый, второй этажи). П…
€503,781
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Svetvincenat, Хорватия
3
3
400 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - Beautiful villa in a spacious garden Rich history and cultural heri…
€1,06 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Valbandon, Хорватия
4
4
320 м²
2
ISTRIA, FAŽANA - A picturesque little fishing village on the southwest coast of the Istrian …
€2,19 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 комнаты
Slatine, Хорватия
4
1
195 м²
Трогир, Чиово - Слатине, уникальная и прежде всего интересная недвижимость! Это серия домов…
€191,821
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Opcina Bilice, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL