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Дома в Opcina Bilice, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Bilice, Хорватия
Вилла 3 спальни
Bilice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 80 м²
Исследуйте город Шибеник на юге Адриатического побережья Хорватии, расположенный в центре ег…
€380,000
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Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Bilice, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Bilice, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Живописный дом недалеко от Скрадина, 59 м2 Продается живописный дом, расположенный в тихой и…
€130,000
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Параметры недвижимости в Opcina Bilice, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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