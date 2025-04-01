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Дома с бассейном в община Бале, Хорватия

1 объект найдено
Вилла с парковкой, с террасой, с бассейном в Бале, Хорватия
Вилла с парковкой, с террасой, с бассейном
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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