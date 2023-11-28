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Дома в Омиш, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Омиш, Хорватия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Омиш, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается дом, расположенный в пригороде Омиша, на прекрасной локации, в первом ряду от моря…
€700,000
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