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Жильё в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия

квартиры
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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Квартира 3 комнаты в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Apartment in a new building with a pool and 2nd row to the sea, Malinska In Malinska on the …
$874,563
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Вилла в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Вилла
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 456 м²
Прекрасная вилла с бассейном и видом на море в районе Малинска на полуострове Крк! Общая пло…
$1,31 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Вилла
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Двухквартирная вилла с бассейном, садом, парковкой и видом на море в Малинске! Представляем…
$602,782
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
Оставить заявку
Вилла в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Вилла
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Отдельная вилла с бассейном и гаражом, в 700 метрах от моря в Малинске! Эта роскошная недвиж…
$971,404
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия

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