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Квартиры в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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Квартира 3 комнаты в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Apartment in a new building with a pool and 2nd row to the sea, Malinska In Malinska on the …
$874,563
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Квартира 3 комнаты в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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Параметры недвижимости в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия

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