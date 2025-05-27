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Дома с видом на море в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

Новаля
11
Сень
7
Opcina Plitvicka Jezera
3
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Лун, Хорватия
Дом 4 спальни
Лун, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$1,98 млн
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Агентство
San Patrik Real Estate
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Типы недвижимости в Лицко-Сеньской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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