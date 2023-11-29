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Земельные участки в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

7 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Poljanica Bistricka, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Poljanica Bistricka, Хорватия
Площадь 10 515 м²
I26476 Грабель
€95,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced в Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Площадь 20 000 м²
I26252 Стрмечка улица
€1,10 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством в Jurjevec, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Jurjevec, Хорватия
Площадь 2 200 м²
I26116 Вртняковец
€27,500
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Земельные участки в Opcina Petrovsko, Хорватия
Земельные участки
Opcina Petrovsko, Хорватия
Площадь 1 879 м²
Преграда, улица Горичка Участок под застройку правильной формы, площадью 1879м2 в зоне жило…
€35,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Pustodol, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Pustodol, Хорватия
Площадь 2 118 м²
I25103 пустодол
€36,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Орославье, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Орославье, Хорватия
Площадь 4 309 м²
I21802 Bregovita
€79,000
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Земельные участки в Krapinske Toplice, Хорватия
Земельные участки
Krapinske Toplice, Хорватия
Площадь 8 769 м²
Крапинске Топлице, Вртняковец Земля под застройку в незастроенной части строительной площад…
€92,075
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