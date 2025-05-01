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Дома в Кралевица, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Кралевица, Хорватия
Дом 5 спален
Кралевица, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 463 м²
Расположение: Kraljevica Построено: 2013 Ремонт: 2022 Центр города: 1,5 км Море: 150 км Расс…
Цена по запросу
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