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Жилье в Кралевица, Хорватия

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квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Кралевица, Хорватия
Квартира 3 спальни
Кралевица, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 120 м²
ID CODE: 129-909
$697,383
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 5 спален в Кралевица, Хорватия
Дом 5 спален
Кралевица, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 391 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 106-297
$785,575
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Кралевица, Хорватия
Квартира 2 спальни
Кралевица, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 92 м²
ID CODE: 129-917
$487,713
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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Квартира в Кралевица, Хорватия
Квартира
Кралевица, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
www.biliskov.com ID 15036КралевицаПрекрасная квартира-студия площадью 31,92 м² на 1-м этаже …
$173,021
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