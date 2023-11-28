Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Кралевица

Жильё в Кралевица, Хорватия

1 объект найдено
Квартира 1 ванная с Ownership document в Кралевица, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document
Кралевица, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
Квартира с видом на море, Кралевица В тихой части города Кралевица есть квартира общей площа…
€93,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти