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Коттеджи с террасой в Истрийской жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Antonci, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Antonci, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

с садом
с бассейном
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