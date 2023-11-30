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Коммерческая недвижимость в Grad Zapresic, Хорватия

3 объекта найдено
Склад 1 комната в Grad Zapresic, Хорватия
Склад 1 комната
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13485 Запрешич, Улица Кардинала Степинац Коммерческое помещение 33,7…
€80,000
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Grad Zapresic, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Grad Zapresic, Хорватия
Площадь 34 м²
I25916 Кардинала Алойцзе Степинка
€80,001
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Запрешич, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Запрешич, Хорватия
Площадь 27 м²
I24826 Trg mladosti
€39,900
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