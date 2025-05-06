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Дома с видом на море в Grad Split, Хорватия

Сплит
24
1 объект найдено
Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается современная четырёхэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. На первом этаже р…
$3,28 млн
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Типы недвижимости в Grad Split

виллы

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

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