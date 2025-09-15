Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Split
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Grad Split, Хорватия

коммерческая недвижимость
35
отели
29
магазины
4
Готовый бизнес Удалить
Очистить
1 объект найдено
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Grad Split, Хорватия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Grad Split, Хорватия
Площадь 3 750 м²
Готовый бизнес земля, помещения c оборудованием для производства минеральной воды. Зем…
$4,69 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти