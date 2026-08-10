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Квартиры в Солине, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Kucine, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Kucine, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Kučine, трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 108 м2, ориентированная на юго-запад, …
$380,645
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Квартира 3 комнаты в Солин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Солин, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Солин, Япирко, комфортабельная трехкомнатная квартира площадью 80м2 на 4 этаже жилого дома б…
$294,135
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