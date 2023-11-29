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Квартиры в Солин, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Солин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Солин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Сплит, Ловрет - меньшая трехкомнатная квартира площадью 45,43м2.Эти меньшие по размеру трехк…
€185,000
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Квартира 1 комната с Spalni в Солин, Хорватия
Квартира 1 комната с Spalni
Солин, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
€130,000
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Параметры недвижимости в Солин, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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