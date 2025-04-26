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Дома с террасой в Городе Ровине, Хорватия

виллы
101
3 объекта найдено
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Город Ровинь, Хорватия
Дом 10 комнат
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
Business-Residential House in the Heart of Rovinj A business-residential house with a courty…
$1,22 млн
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Дом 6 комнат в Город Ровинь, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 408 м²
Жилой дом с 6 отдельными квартирами и гаражом, Ровинь, Истрия, 408 м2 брутто Этот великолепн…
$1,82 млн
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