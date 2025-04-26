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Дома с видом на море в Городе Ровине, Хорватия

виллы
101
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Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 спальни
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Квартира 3 спальни в Opcina Pirovac, Хорватия
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Квартира 3 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 3 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
$709,022
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Квартира 2 спальни в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия
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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$401,339
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
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Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$370,663
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Квартира 2 спальни в Gornja Podstrana, Хорватия
Квартира 2 спальни
Gornja Podstrana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$309,844
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Дом 5 спален в Opcina Visnjan, Хорватия
Дом 5 спален
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
$2,05 млн
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
$969,545
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Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
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Количество спален 2
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Площадь 67 м²
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Дом 4 спальни в Marusici, Хорватия
Дом 4 спальни
Marusici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
$2,17 млн
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Дом 3 спальни в Zrnovo, Хорватия
Дом 3 спальни
Zrnovo, Хорватия
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Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
$1,94 млн
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