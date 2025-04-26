Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Ровинь
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Городе Ровине, Хорватия

виллы
101
1 объект найдено
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти