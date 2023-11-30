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Доходные дома в Город Пула, Хорватия

коммерческая недвижимость
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
PULA – MEDULIN Villa with 5 apartments – top furniture, pool and 200m to the sea in Nobelvi…
€990,000
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