Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Пула
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Городе Пуле, Хорватия

коммерческая недвижимость
70
отели
65
Готовый бизнес Удалить
Очистить
1 объект найдено
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Город Пула, Хорватия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Город Пула, Хорватия
Готовый бизнес 630 оборудованных причалов для яхт, Пула, Хорватия - на побережье адриатич…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти