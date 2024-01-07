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Квартиры в Grad Omis, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Омиш, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Омиш, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Омиш, трехкомнатная квартира площадью 35,45м2 с балконом 5м2 на первом этаже жилого дома и с…
€158,000
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Параметры недвижимости в Grad Omis, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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