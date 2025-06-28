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Отели в Новале, Хорватия

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1 объект найдено
Девелоперский проект, Паг Хорватия в Новаля, Хорватия
Девелоперский проект, Паг Хорватия
Новаля, Хорватия
Площадь 50 000 м²
🌴 Участок у моря на острове Паг, Хорватия Идеален для строительства туристического компле…
$3,66 млн
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