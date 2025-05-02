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Дома с террасой в Grad Nin, Хорватия

Нин
8
9 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B4 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A4 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A1 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 4 комнаты в Ninski Stanovi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ninski Stanovi, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Villa of top-notch construction in the quiet settlement of Žerava, Nin, 188m2. Isolated, exc…
$830,365
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Дом 4 комнаты в Ninski Stanovi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ninski Stanovi, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Villa of top-notch construction in the quiet settlement of Žerava, Nin, 188m2. Isolated, exc…
$830,365
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A3 In a peaceful part …
$437,326
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ninski Stanovi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ninski Stanovi, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Villa of top-notch construction in the quiet settlement of Žerava, Nin, 188m2 Isolated, exce…
$830,365
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Типы недвижимости в Grad Nin

виллы

Параметры недвижимости в Grad Nin, Хорватия

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