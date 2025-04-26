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Квартиры с террасой в Grad Makarska, Хорватия

Макарска
78
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13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Макарска: ваше новое измерение роскошной жизни Проект HILLS RESIDENCE привно…
$334,821
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Квартира 4 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Makarska, 3BDR LUXURY PENTHOUSE NEAR BEACH in 3 units building, top location – under constr…
$501,265
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S5 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$222,405
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Enjoy Luxury and Comfort: HILLS RESIDENCE Project in Makarska The HILLS RESIDENCE project re…
$343,945
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Квартира 4 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Makarska, 3BDR 2BTHR luxury, new building with sea view, near 2024, near the sea and the mar…
$487,613
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$212,354
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$304,801
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$143,819
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$209,853
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$313,776
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$211,793
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S3 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$237,678
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Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Макарска: ваше новое измерение роскошной жизни Проект HILLS RESIDENCE привно…
$372,004
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Типы недвижимости в Grad Makarska

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Grad Makarska, Хорватия

с видом на море
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