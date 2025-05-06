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Дома с террасой в Grad Krk, Хорватия

Крк
29
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Vrh, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vrh, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
LUXURY HOUSE WITH POOL, KRK, 257 M2 Luxury house with a net usable area of 257 m2 on a plot …
$1,44 млн
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