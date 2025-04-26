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Производственные здания в Каштеле, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 3 060 м² в Kastel Stafilic, Хорватия
Производство 3 060 м²
Kastel Stafilic, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 3 060 м²
Кастела, Кастел Стафилич Полностью оборудованная теплица - в эксплуатации, площадь: 3.060м2…
Цена по запросу
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