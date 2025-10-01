Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Хвар
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Хваре, Хорватия

Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Хвар, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Хвар, Хорватия
Представляем девелоперский проект. Участок земли с готовым разрешением на строительство 11 …
$1,93 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти