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Земельные участки в Grad Drnis, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Дрниш, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Дрниш, Хорватия
Площадь 583 м²
Building plot in Drniš, 583 m2 In Drniš, there is a plot of land with an area of ​​583 m2, a…
€20,000
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