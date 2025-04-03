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Квартиры с террасой в Grad Donja Stubica, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Доня-Стубица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Доня-Стубица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
I26448 Toplička
$178,805
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Параметры недвижимости в Grad Donja Stubica, Хорватия

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1111 голосов