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Производственные здания в Grad Delnice, Хорватия

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Bela Vodica, Хорватия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Bela Vodica, Хорватия
Уникальная возможность приобрести работающую гидроэлектростанцию в сердце Балкан! Продается …
Цена по запросу
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