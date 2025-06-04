Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Delnice
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Grad Delnice, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 39 000 м² в Zalesina, Хорватия
Коммерческое помещение 39 000 м²
Zalesina, Хорватия
Число комнат 25
Площадь 39 000 м²
www.biliskov.com ID: 15263 Горный центр на уникальном участке общей площадью 39 000 м², рас…
$2,82 млн
Оставить заявку
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Biljevina, Хорватия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Biljevina, Хорватия
Уникальная возможность приобрести работающую гидроэлектростанцию в сердце Балкан! Продается …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти