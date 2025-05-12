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Дома с садом в Grad Buje, Хорватия

Plovanija Plovania
3
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Momjan, Хорватия
Дом 4 спальни
Momjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Продается красивый каменный дом с землей недалеко от Момжана в красивом тихом месте с видом …
Цена по запросу
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Вилла в Буе, Хорватия
Вилла
Буе, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
The fertile area of ​​Buje is a slightly hilly region favored by the Mediterranean climate. …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Grad Buje

виллы

Параметры недвижимости в Grad Buje, Хорватия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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