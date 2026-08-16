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Дома в Grad Buje, Хорватия

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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Kastel, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
В тихом районе, всего в 4 километрах от пограничного перехода Сечовле, продается отдельно ст…
$900,472
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Дом в Буе, Хорватия
Дом
Буе, Хорватия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
ID CODE: 114-1466
$2,02 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Grad Buje, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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