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Отели в Grad Bakar, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 1 комната в Бакар, Хорватия
Отель 1 комната
Бакар, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Бакар, уникальный участок под застройку общей площадью 2900 м2 с объектом под реновацию, в ц…
Цена по запросу
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