Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Bakar
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Grad Bakar, Хорватия

;
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 420 м² в Бакар, Хорватия
Отель 420 м²
Бакар, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Бакар, уникальный участок под застройку общей площадью 2900 м2 с объектом под реновацию, в ц…
$1,38 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти