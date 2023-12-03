Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Grad Bakar

Коммерческая недвижимость в Grad Bakar, Хорватия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Макарска, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,82 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 28
Количество этажей 3
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
€4,94 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,11 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ в Icici, Хорватия
НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ
Icici, Хорватия
Площадь 2 500 м²
Продаётся бутик-отель в районе Опатии, рядом с городским пляжем и городским рынком, к которо…
€9,06 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Zagorska sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
€65,035
в месяц
Оставить заявку
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В КОРОМАНИ, ХОРВАТИЯ в Koromani, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В КОРОМАНИ, ХОРВАТИЯ
Koromani, Хорватия
Комнаты 29
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 3
Продаётся уникальный отель в Коромани, Барбан! Этот прекрасный отель всего в 80 метрах от…
€2,76 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Площадь 940 м²
ПРОДАЕТСЯ, ОФИС СТРОИТЕЛЬСТВО, ЦЕНТР Продажа бизнес-здания в отличном месте в центре Загреба…
€3,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
€419,339
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Биоград-на-Мору, Хорватия
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Биоград-на-Мору, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В БИОГРАДЕ НА МОРЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вам уникальную возможность ста…
€594,063
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Коммерческая с Ownership document, с Front Window в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с Front Window
Загреб, Хорватия
Площадь 367 м²
I23481 Kaptol
€875,471
в месяц
Оставить заявку
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Златор, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Златор, Хорватия
Площадь 1 895 м²
I25190 Вараждинская улица
€777,418
в месяц
Оставить заявку
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,21 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Realting.com
Перейти