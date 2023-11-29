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Коммерческая недвижимость в Дубровник, Хорватия

5 объектов найдено
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
Центр Дубровника: 6 км Морской участок Размер участка: 900м2 Проект: 4-этажное свой…
€1,50 млн
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Коммерческая 12 спален с патио в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 12 спален с патио
Дубровник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 750 м²
Дом Кабога расположен в самом сердце порта Груз. Дом был построен в 16 веке. Внутреннее прос…
€1,87 млн
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Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
Участок под застройку: 21 000м2 расположен в 14 км от Дубровника Старый город. Этот участок,…
€2,52 млн
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Коммерческая 21 спальня с Spalni в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 21 спальня с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 2 948 м²
Расположение: Peljesac Дубровник: 100 км 4-звездочный отель расположен на пляже Однокомнатны…
€6,25 млн
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Коммерческая 4 ванных в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 4 ванных
Дубровник, Хорватия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Дом с рестораном у входа в старый город Дубровник. Ресторан с видом на порт Дубровника. Номе…
€1,51 млн
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