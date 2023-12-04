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Виллы в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Krucica, Хорватия
Вилла 5 спален
Krucica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€2,25 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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