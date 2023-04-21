Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Готовый бизнес

Готовый бизнес в ОАЭ

коммерческая недвижимость
15
рестораны
1
отели
3
офисы
4
производственные здания
1
другое
1
Готовый бизнес В архив
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес в Дубай, ОАЭ
Готовый бизнес
Дубай, ОАЭ
23 м²
€ 201,495
ROVE CITY WALK – лучшая возможность для инвестиций в отельные номера в Дубае! Престиж…

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
Realting.com
Перейти