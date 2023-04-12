Купить магазин в Польше

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7 объектов найдено
Магазинв Пила, Польша
Магазин
Пила, Польша
548 м²
€ 407,043
Продается коммунальное здание, расположенное всего в 500 м от национальной дороги в непосред…
Магазинв Гнезно, Польша
Магазин
Гнезно, Польша
655 м²
€ 471,313
Магазинв Obrzycko, Польша
Магазин
Obrzycko, Польша
840 м²
€ 170,315
Я предлагаю на продажу комплекс офисных и промышленных зданий с огромным потенциалом, распол…
Магазинв Bure, Польша
Магазин
Bure, Польша
8 010 м²
€ 1,713,865
Я предлагаю купить землю площадью 0,8010 га в Великопольском воеводстве, Гнезно-Повят, город…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 640,557
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 640,557
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Магазинв Psary Polskie, Польша
Магазин
Psary Polskie, Польша
8 010 м²
€ 1,071,165
Я предлагаю купить землю площадью 0,8010 га в Великопольском воеводстве, Гнезно-Повят, город…

Регионы с недвижимостью на продажу

Великопольское воеводство
gmina Mosina
Mosina
gmina Czerniejewo
gmina Wrzesnia
Obrzycko
Гнезно
Пила

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