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Купить коммерческую недвижимость в Великопольское воеводство, Польша

Познань
26
gmina Mosina
4
Mosina
4
Пила
4
gmina Wysoka
2
Гнезно
2
gmina Bialosliwie
1
gmina Brodnica
1
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53 объекта найдено
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
100 м²
€ 42,975
Коммерческаяв Wronki, Польша
Коммерческая
Wronki, Польша
980 м²
€ 1,257,031
Отличная инвестиция на продажу! Собственность построена с одноэтажным коммерческим сервисным…
Коммерческаяв Калишь, Польша
Коммерческая
Калишь, Польша
1 536 м²
€ 921,823
Предметом продажи является многоквартирный дом на главной площади в Калише. Общая площадь мн…
Коммерческаяв Winiary, Польша
Коммерческая
Winiary, Польша
18 363 м²
€ 6,607,473
Гнезно, это не просто колыбель туризма, а новая тенденция, усиливающая зону инвесторов. …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
77 м²
€ 210,580
ДЛЯ ГОТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДАЖИ МЕСТНЫЕ ДЛЯ УСЛУГ / ТАБИНЕТ / ОФИС С ПОВЕРХНОСТЬЮ 77.06 М2 В…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
151 м²
€ 189,092
Я рекомендую предложение двух арендованных и процветающих служебных помещений, расположенных…
Коммерческая 14 спаленв Mosina, Польша
Коммерческая 14 спален
Mosina, Польша
410 м²
€ 407,192
Я предлагаю многоквартирный дом на продажу в центре Мосины. Многоквартирный дом построен на …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
97 м²
€ 117,968
Я рекомендую предложение сервисных помещений, расположенных в самом центре Познани на ул. Pó…
Коммерческаяв Бялосливе, Польша
Коммерческая
Бялосливе, Польша
5 446 м²
€ 322,316
Продается промышленная зона, построенная в Бялосливе, площадью 5446 м2 с высоким инвестицион…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
34 м²
€ 36,529
Продается коммерческая и сервисная площадь, расположенная в Познани на ул. Сияющий 100А ОПИС…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
2 200 м²
€ 2,138,028
Недвижимость на продажу построена в гостиничном комплексе и доме на одну семью. В плане мест…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
390 м²
€ 535,044
Продается земельная недвижимость, построенная в складском и офисном здании, расположенном в …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
72 м²
€ 171,687
Я рекомендую купить современное место площадью 72 м2, в самом модном районе Познань-Иже. Иде…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
47 м²
€ 70,695
Вы ищете недвижимость для бизнеса? Или, может быть, инвестиционный кассир для дальнейшей аре…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
90 м²
€ 116,034
СЛУЧАЙ для входа в гастрономию, даже если у вас нет опыта в ней! Продается ( также доступен …
Коммерческаяв Mosina, Польша
Коммерческая
Mosina, Польша
320 м²
€ 279,340
Доброе утро, продается коммерческая недвижимость с жилой и офисной частью. Со свободой дизай…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
45 м²
€ 106,364
Рядом с центром города, в комплексе современных блоков в модном Познанском Поланском районе …
Магазинв Пила, Польша
Магазин
Пила, Польша
548 м²
€ 408,267
Продается коммунальное здание, расположенное всего в 500 м от национальной дороги в непосред…
Коммерческаяв Strzalkowo, Польша
Коммерческая
Strzalkowo, Польша
607 м²
€ 644,631
Продается здание, в котором находится частный детский сад и детская, работающая в течение 10…
Коммерческаяв Сьрем, Польша
Коммерческая
Сьрем, Польша
2 460 м²
€ 838,021
Инвестиционная жемчужина, вы не можете купить тюрьму ежедневно; ). Возможности использования…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
31 м²
€ 79,934
Магазинв Гнезно, Польша
Магазин
Гнезно, Польша
655 м²
€ 472,730
Коммерческаяв Czerwonak, Польша
Коммерческая
Czerwonak, Польша
64 м²
€ 30,083
Коммерческаяв Chalawy, Польша
Коммерческая
Chalawy, Польша
821 м²
€ 623,144
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
37 м²
€ 25,570
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
1 000 м²
€ 838,021
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
56 м²
€ 72,843
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
38 м²
€ 58,017
Коммерческаяв Пила, Польша
Коммерческая
Пила, Польша
805 м²
€ 569,424
Коммерческаяв Пила, Польша
Коммерческая
Пила, Польша
73 м²
€ 85,091

Параметры недвижимости в Великопольское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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