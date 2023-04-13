ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Офис
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Великопольское воеводство
Купить коммерческую недвижимость в Великопольское воеводство, Польша
Познань
26
gmina Mosina
4
Mosina
4
Пила
4
gmina Wysoka
2
Гнезно
2
gmina Bialosliwie
1
gmina Brodnica
1
gmina Czerniejewo
1
gmina Czerwonak
1
gmina Srem
1
gmina Strzalkowo
1
gmina Tarnowo Podgorne
1
gmina Wronki
1
gmina Wrzesnia
1
Obrzycko
1
Wronki
1
Калишь
1
Любонь
1
Сьрем
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
53 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая
Познань, Польша
100 м²
€ 42,975
Коммерческая
Wronki, Польша
980 м²
€ 1,257,031
Отличная инвестиция на продажу! Собственность построена с одноэтажным коммерческим сервисным…
Коммерческая
Калишь, Польша
1 536 м²
€ 921,823
Предметом продажи является многоквартирный дом на главной площади в Калише. Общая площадь мн…
Коммерческая
Winiary, Польша
18 363 м²
€ 6,607,473
Гнезно, это не просто колыбель туризма, а новая тенденция, усиливающая зону инвесторов. …
Коммерческая
Познань, Польша
77 м²
€ 210,580
ДЛЯ ГОТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДАЖИ МЕСТНЫЕ ДЛЯ УСЛУГ / ТАБИНЕТ / ОФИС С ПОВЕРХНОСТЬЮ 77.06 М2 В…
Коммерческая
Познань, Польша
151 м²
€ 189,092
Я рекомендую предложение двух арендованных и процветающих служебных помещений, расположенных…
Коммерческая 14 спален
Mosina, Польша
410 м²
€ 407,192
Я предлагаю многоквартирный дом на продажу в центре Мосины. Многоквартирный дом построен на …
Коммерческая
Познань, Польша
97 м²
€ 117,968
Я рекомендую предложение сервисных помещений, расположенных в самом центре Познани на ул. Pó…
Коммерческая
Бялосливе, Польша
5 446 м²
€ 322,316
Продается промышленная зона, построенная в Бялосливе, площадью 5446 м2 с высоким инвестицион…
Коммерческая
Познань, Польша
34 м²
€ 36,529
Продается коммерческая и сервисная площадь, расположенная в Познани на ул. Сияющий 100А ОПИС…
Коммерческая
Познань, Польша
2 200 м²
€ 2,138,028
Недвижимость на продажу построена в гостиничном комплексе и доме на одну семью. В плане мест…
Коммерческая
Познань, Польша
390 м²
€ 535,044
Продается земельная недвижимость, построенная в складском и офисном здании, расположенном в …
Коммерческая
Познань, Польша
72 м²
€ 171,687
Я рекомендую купить современное место площадью 72 м2, в самом модном районе Познань-Иже. Иде…
Коммерческая
Познань, Польша
47 м²
€ 70,695
Вы ищете недвижимость для бизнеса? Или, может быть, инвестиционный кассир для дальнейшей аре…
Коммерческая
Познань, Польша
90 м²
€ 116,034
СЛУЧАЙ для входа в гастрономию, даже если у вас нет опыта в ней! Продается ( также доступен …
Коммерческая
Mosina, Польша
320 м²
€ 279,340
Доброе утро, продается коммерческая недвижимость с жилой и офисной частью. Со свободой дизай…
Коммерческая
Познань, Польша
45 м²
€ 106,364
Рядом с центром города, в комплексе современных блоков в модном Познанском Поланском районе …
Магазин
Пила, Польша
548 м²
€ 408,267
Продается коммунальное здание, расположенное всего в 500 м от национальной дороги в непосред…
Коммерческая
Strzalkowo, Польша
607 м²
€ 644,631
Продается здание, в котором находится частный детский сад и детская, работающая в течение 10…
Коммерческая
Сьрем, Польша
2 460 м²
€ 838,021
Инвестиционная жемчужина, вы не можете купить тюрьму ежедневно; ). Возможности использования…
Коммерческая
Познань, Польша
31 м²
€ 79,934
Магазин
Гнезно, Польша
655 м²
€ 472,730
Коммерческая
Czerwonak, Польша
64 м²
€ 30,083
Коммерческая
Chalawy, Польша
821 м²
€ 623,144
Коммерческая
Познань, Польша
37 м²
€ 25,570
Коммерческая
Познань, Польша
1 000 м²
€ 838,021
Коммерческая
Познань, Польша
56 м²
€ 72,843
Коммерческая
Познань, Польша
38 м²
€ 58,017
Коммерческая
Пила, Польша
805 м²
€ 569,424
Коммерческая
Пила, Польша
73 м²
€ 85,091
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Великопольское воеводство, Польша
с видом на горы
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты