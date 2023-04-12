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Купить коммерческую недвижимость в Польше

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223 объекта найдено
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
€ 88,989
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
100 м²
€ 42,847
Я рекомендую гастрономическое заведение, чтобы вступить во владение немедленно! В прекрасном…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
111 м²
€ 300,905
Продаётся 5-комнатное коммерческое помещение 110,6 кв.м Варшава, район Wilanów, al. R…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
92 м²
€ 272,770
Я приглашаю вас представить коммерческие помещения. Мы входим в помещение прямо снаружи чере…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
260 м²
€ 697,329
Я приглашаю вас представить три коммерческих помещения, которые можно подключить. Мы входим …
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
60 м²
€ 160,675
Просторная и атмосферная квартира в центре Волы, очень хорошо соединенная ( 12 минут на маши…
Коммерческаяв Wronki, Польша
Коммерческая
Wronki, Польша
980 м²
€ 1,253,264
Отличная инвестиция на продажу! Собственность построена с одноэтажным коммерческим сервисным…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
160 м²
€ 407,043
MOKOTÓW – SILENCE location – в нескольких шагах от парка ŁAZIENKA и Agrykola. Идеальная квар…
Коммерческаяв Калишь, Польша
Коммерческая
Калишь, Польша
1 536 м²
€ 919,060
Предметом продажи является многоквартирный дом на главной площади в Калише. Общая площадь мн…
Коммерческаяв Winiary, Польша
Коммерческая
Winiary, Польша
18 363 м²
€ 6,587,667
Гнезно, это не просто колыбель туризма, а новая тенденция, усиливающая зону инвесторов. …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
77 м²
€ 209,948
ДЛЯ ГОТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДАЖИ МЕСТНЫЕ ДЛЯ УСЛУГ / ТАБИНЕТ / ОФИС С ПОВЕРХНОСТЬЮ 77.06 М2 В…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
151 м²
€ 188,525
Я рекомендую предложение двух арендованных и процветающих служебных помещений, расположенных…
Коммерческая 14 спаленв Mosina, Польша
Коммерческая 14 спален
Mosina, Польша
410 м²
€ 405,972
Я предлагаю многоквартирный дом на продажу в центре Мосины. Многоквартирный дом построен на …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
97 м²
€ 117,614
Я рекомендую предложение сервисных помещений, расположенных в самом центре Познани на ул. Pó…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
1 280 м²
€ 2,474,392
Если вы ищете идеально расположенное, большое, в настоящее время арендованное офисное помеще…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
238 м²
€ 212,091
Продается офисное помещение – склад – производство в Вавере. Ресторан расположен на первом э…
Коммерческаяв Бялосливе, Польша
Коммерческая
Бялосливе, Польша
5 446 м²
€ 321,350
Продается промышленная зона, построенная в Бялосливе, площадью 5446 м2 с высоким инвестицион…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
77 м²
€ 169,244
Я продам коммерческие и служебные помещения площадью 76м2 на ул. Ленцвича 2А. В здании есть …
Офис 9 комнатв Варшава, Польша
Офис 9 комнат
Варшава, Польша
9 Количество комнат 2 ванных комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 598,996
Продаётся под офис дом (таунхаус) 330 кв.м 9 комнат Варшава, район Ursynów, ул. Okary…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
55 м²
€ 185,492
Коммерческое и сервисное место, хорошо видно с улицы! В настоящее время поверхность разделен…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
34 м²
€ 36,420
For sale a commercial and service premises located in Poznań at ul. Radiant 100A DESCRIPTION…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
73 м²
€ 151,891
Я представляю вам на продажу коммерческие / сервисные помещения общей площадью 73,30 м2 с лю…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
624 м²
€ 961,907
Я продам коммерческое здание Warszawa Wola, Aleja Primatea 1000 лет в Tras Toruńska Area 624…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
416 м²
€ 1,114,012
Продается супер-собственность – дошкольное здание, в котором находится частный детский сад в…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
7 782 м²
€ 1,499,632
Unique investment property – Warsaw-Białołęka! Secure capital deposit! Unique location – War…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
2 200 м²
€ 2,131,619
Недвижимость на продажу построена в гостиничном комплексе и доме на одну семью. В плане мест…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
390 м²
€ 533,440
Продается земельная недвижимость, построенная в складском и офисном здании, расположенном в …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
72 м²
€ 171,172
Я рекомендую купить современное место площадью 72 м2, в самом модном районе Познань-Иже. Иде…
Коммерческаяв Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
573 м²
€ 706,969
Дом отделен всего в 4 км от Варшавского центра. ОСНОВНЫЕ КУРСЫ Дом, после перестановки интер…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
47 м²
€ 70,483
Вы ищете недвижимость для бизнеса? Или, может быть, инвестиционный кассир для дальнейшей аре…

Регионы с недвижимостью на продажу

Лодзинское воеводство
gmina Grabow
gmina Mosina
Mosina
Пила
Остроленка
gmina Michalowice
gmina Wysoka
Вроцлав
Гнезно
Нижнесилезское воеводство
gmina Bialosliwie
gmina Brodnica
gmina Srem
gmina Strzalkowo
gmina Wrzesnia
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Параметры недвижимости в Польше

с видом на горы
недорогая
элитное
Недвижимость в Польше

Республика Польша — это страна в самом центре Европы. Официальный язык — польский, однако практически все молодое население свободно разговаривает на английском или немецком языке. При этом Польша — одна из самых динамично развивающихся стран Европы. Развитая рыночная экономика способствует конкуренции.

Для туристов наиболее интересны такие города Польши, как Варшава (столица), Краков, Гданьск, Лодзь, Познань и Вроцлав. Причем каждый город прекрасен по-своему: где-то можно увидеть потрясающее великолепие архитектуры XVII века, где-то представлены уникальные памятники еврейской культуры, а где-то — ужасающее напоминание о фашистских захватчиках. На севере Польша омывается Балтийским морем, что делает её привлекательной для инвестиций в курортное жильё.

Польская традиционная кухня привлекает гостей страны своим разнообразием рецептов и удивительным сочетанием вкусов. Самые популярные блюда: вареники, галушки, голубцы, кашанка.

Недвижимость Польши наиболее привлекательна в качестве высокодоходных инвестиций. В Варшаве — деловом центре Польши — выгоднее всего покупать коммерческую недвижимость в новостройках. В Кракове есть смысл рассмотреть варианты с покупкой жилья для последующей сдачи в аренду. А на юге страны можно приобрести апартаменты, дом с тем, чтобы приезжать на горнолыжные курорты в Закопане у подножия гор Татры. При этом цены на недвижимость здесь значительно ниже, чем в соседних странах Европы. Главное преимущество страны в том, что при благоприятном бизнес-климате польское законодательство довольно лояльно по отношению к иностранным покупателям.

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