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Коммерческая недвижимость в Прушкуве, Польша

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 67 м² в Прушкув, Польша
Коммерческое помещение 67 м²
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Продается коммерческое помещение площадью 67 м² в современном доме.  Помещение расположено н…
$204,880
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Коммерческое помещение 50 м² в Прушкув, Польша
Коммерческое помещение 50 м²
Прушкув, Польша
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Продается коммерческое помещение площадью 49 м², расположенное на первом этаже здания в ново…
$114,899
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Коммерческое помещение 50 м² в Прушкув, Польша
Коммерческое помещение 50 м²
Прушкув, Польша
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Продается функциональное помещение площадью 49 м² на первом этаже современного здания в быст…
$123,927
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Коммерческое помещение 67 м² в Прушкув, Польша
Коммерческое помещение 67 м²
Прушкув, Польша
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Продается коммерческо-сервисный объект площадью 67 м² на первом этаже жилого дома в Pruszkow…
$225,018
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Коммерческое помещение 67 м² в Прушкув, Польша
Коммерческое помещение 67 м²
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Продается полностью оборудованное торгово-услуговое помещение площадью 67 м², расположенное …
$219,685
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