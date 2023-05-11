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Кафе и рестораны в Латвии

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Ресторан, кафе В архив
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6 объектов найдено
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 5 142 м²
Этаж 2/2
€ 1,550,000
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 2 429 м²
Этаж 5/5
€ 2,400,000
Ресторан, кафе 2 комнаты в Рига, Латвия
Ресторан, кафе 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 252,000
Ресторан, кафе в Бауска, Латвия
Ресторан, кафе
Бауска, Латвия
Площадь 7 600 м²
Этаж 5/5
€ 2,500,000
Ресторан, кафе в Валмиера, Латвия
Ресторан, кафе
Валмиера, Латвия
Площадь 1 918 м²
Этаж 3/3
€ 650,000
Ресторан, кафе в Лиепая, Латвия
Ресторан, кафе
Лиепая, Латвия
Площадь 3 540 м²
Этаж 4/4
€ 2,400,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Видземе
Рига
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