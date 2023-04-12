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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Гостиницы, отели
Купить отель в периферийная единица Центральные Афины, Греция
Municipality of Athens
63
Афины
63
Отель
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63 объекта найдено
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Отель
Афины, Греция
580 м²
€ 1,450,000
We offer for sale a 5-storey hotel with an area of 580 sq.m. consisting of 10 luxury apart…
Отель
Афины, Греция
478 м²
€ 2,000,000
Предлагается на продажу гостиница, площадью в 478 кв.м. на острове Эгина, в поселке Пердика.…
Отель
Афины, Греция
955 м²
€ 6,500,000
Предлагается на продажу гостиница бутик в одном из самых живописных районов Афин, в районе П…
Отель
Афины, Греция
1 600 м²
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель
Афины, Греция
1 617 м²
€ 5,900,000
Предлагается на продажу Отель общей площадью в1617 кв.мсостоящей из 36 люксовых номеров,кото…
Отель
Афины, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница 800кв.м в местечке Сеси в Аттике.Гостиница сос…
Отель
Афины, Греция
2 200 м²
€ 20,000,000
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
Отель
Афины, Греция
4 022 м²
€ 11,000,000
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
Отель
Афины, Греция
2 415 м²
€ 2,100,000
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
Отель
Афины, Греция
1 000 м²
€ 2,000,000
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На первом…
Отель
Афины, Греция
2 300 м²
€ 4,000,000
Гостиница расположена в самом центре столицы - на площади Омония. Район обслуживается метро,…
Отель
Афины, Греция
620 м²
€ 1,200,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Отель
Афины, Греция
5 655 м²
€ 6,000,000
Предлагается на продажу 3-х звездочная гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 8-этаже…
Отель
Афины, Греция
1 300 м²
€ 6,800,000
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
Отель
Афины, Греция
460 м²
€ 1,360,000
Продается здание площадью 460 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на море, на горы, на го…
Отель
Афины, Греция
360 м²
€ 600,000
Продается здание площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на лес. У …
Отель
Афины, Греция
492 м²
€ 920,000
Предлагается на продажучетырехэтажное зданиеобщей площядью 492кв.м Здание состоит из 4 этаже…
Отель
Афины, Греция
325 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу здание 325 кв.м в районе Плака - Синтагма. Объект состоит из :Цоколь…
Отель 4 спальни
Афины, Греция
240 м²
€ 750,000
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
Отель
Афины, Греция
1 007 м²
€ 1,050,000
Предлагается на продажупятиэтажноезданиеобщей площядью 1.007 кв.м в районе Патисья. Здание с…
Отель
Афины, Греция
220 м²
€ 310,000
Предлагается к продаже жилое здание. На цокольном этаже размещена кладовка и котельная. Перв…
Отель
Афины, Греция
468 м²
€ 820,000
Здание находится в районе Тиссио
Отель
Афины, Греция
4 000 м²
€ 10,000,000
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Отель
Афины, Греция
354 м²
€ 3,700,000
Продается отель площадью 354 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева вод…
Отель
Афины, Греция
1 000 м²
€ 1,650,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на островах Греции. Гостиница имеет угловое расположение.…
Отель 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Отель 19 спален
Афины, Греция
13 ванных комнат
€ 1,200,000
Код недвижимости: 11057 - Отель НА ПРОДАЖУ в Тасосе Криси Акти за € 1.200.000. Это 728 кв. О…
Отель 8 спален
Афины, Греция
6 ванных комнат
€ 450,000
Этот отель для продажи в Альмириде, Апокоронас, является удивительной возможностью для инвес…
Отель 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На первом…
Отель
Афины, Греция
€ 6,500,000
This luxury suite hotel in Chania Crete for sale is built 100mtrs away from the beach, on a …
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Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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