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Купить отель с видом на горы в Неа-Артаки, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
Realting.com
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