Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Аттика
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Аттика, Греция

Municipality of Athens
7
Афины
7
Производство В архив
Очистить
10 объектов найдено
Производство в Polydendri, Греция
Производство
Polydendri, Греция
Площадь 1 225 м²
Код недвижимости. 1556 - Агрикальтуральные Afidnes ДЛЯ ПРОДАЖИ. Размер: 1225 кв.м, Цена70.00…
€70,000
Производство 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Производство 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 1404 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, бок о бок Малое промышленное пространство…
€80,000
Производство в Афины, Греция
Производство
Афины, Греция
Площадь 460 м²
Код недвижимости. 1247 - Agricaltural Gerakas НА ПРОДАЖУ. Размер: 460 м2, цена 46.000 € Код:…
€46,000
Производство в Коропион, Греция
Производство
Коропион, Греция
Площадь 3 199 м²
Код недвижимости. 1125 - Эксклюзив Agricaltural Paiania ПРОДАЕТСЯ. Размер: 3199 кв.м, Цена32…
€32,000
Производство в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 3 735 м²
Ref: 1126 - Frati Kropias SALE Общая площадь земли 3735 кв.м. Цена: 48,550 €. Земля 740 кв.м…
€26,000
Производство в Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
Площадь 1 323 м²
Ссылка: 1127 - Продается Paiania VRESTEZA Общая площадь земли 1323 кв.м. На земле в общей сл…
€13,000
Производство в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 153 м²
Ref: 1128 - SAINT GEORGE SKLIPOU Kropias SALE Общая площадь земли 1153 кв.м. Земля 11 имеет …
€11,500
Производство в Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
Площадь 1 525 м²
Ref: 1129 - VRANGOS TSALMEZA Paianias SALE Общая площадь земли 1525 кв.м. На асфальтовой дор…
€15,000
Производство в Thoriko, Греция
Производство
Thoriko, Греция
Площадь 15 000 м²
Ref: 168 - Thoriko - Lavrion Lavrion SALE Земля площадью 15000 квадратных метров, Площадь ра…
€275,000
Производство в Афины, Греция
Производство
Афины, Греция
Площадь 6 000 м²
Ссылка: 153 - Площадь Кифисия Палиаджанни - Караискаки ПРОДАЖА Земля с площадью 6000 кв.м. (…
€400,000

Типы недвижимости в Аттика

коммерческая недвижимость
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Realting.com
Перейти