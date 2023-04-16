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Купить магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Херне
8
Willich
1
Дортмунд
1
Хильден
1
Магазин В архив
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11 объектов найдено
Магазинв Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
800 м²
€ 3,500,000
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Commercial property in North Rhine-Westphalia, Germany.An object for sale rented by a fast f…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Объект, который сеть является арендатором ресторана быстрого питания Burger King, продается …
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Описание:Недвижимость находится в небольшом городке. Арендатор - самая большая розничная сет…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Объект на продажу - супермаркет с арендатор…
Магазинв Willich, Германия
Магазин
Willich, Германия
Цена по запросу
На первом этаже расположены три коммерческих объекта общей площадью 1300 м2, супермаркет общ…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,405,000
Supermarket in North Rhine-Westphalia, Germany.Spermarket with tenant. The lease is for 15 y…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,430,000
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Долгосрочная аренда на 15 лет. Объект был р…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 24,794,959
A shopping center with 35 tenants for sale. Main tenants: Netto Marken Discount, Rossmann, W…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,225,000
Торговый центр, розничная торговляПлощадь здания 4 656 м2ROI% 9,10 Площадь участка 12 545 м2…
Магазинв Дортмунд, Германия
Магазин
Дортмунд, Германия
€ 2,515,000
Супермаркет в Беккуме, Германия.В центре города есть супермаркет в Беккуме.Земельный участок…

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

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