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Купить отель в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
3
Dietzenbach
1
Висбаден
1
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6 объектов найдено
Отель 62 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
62 Количество комнат 3 000 м² Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается современный 4* отель во Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в саду с инте…
Отель 36 комнатв Dietzenbach, Германия
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36 Количество комнат 700 м² Количество этажей 4
€ 3,400,000
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
Отель 57 комнатв Висбаден, Германия
Отель 57 комнат
Висбаден, Германия
57 Количество комнат 1 700 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
Отель 84 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
84 Количество комнат 4 300 м²
€ 6,700,000
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
Отель 72 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 72 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
72 Количество комнат 2 600 м² Количество этажей 3
€ 6,300,000
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
Отель 45 комнатв Zeppelinheim, Германия
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
45 Количество комнат 1 050 м² Количество этажей 3
€ 4,150,000
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…

Параметры недвижимости в Гессен, Германия

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